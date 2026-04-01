Трамп высказался о завершении операции в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция США против Ирана выходит на завершающий этап.

Как передает Report, об этом глава Белого дома высказался в телефонном интервью телеканалу NBC.

"У нас все идет хорошо, - сказал Трамп. - Это (военная операция - ред.) приближается к завершению".

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.