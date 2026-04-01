Трамп высказался о завершении операции в Иране

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция США против Ирана выходит на завершающий этап.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома высказался в телефонном интервью телеканалу NBC.

    "У нас все идет хорошо, - сказал Трамп. - Это (военная операция - ред.) приближается к завершению".

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Tramp İrandakı əməliyyatın başa çatması ilə bağlı danışıb

