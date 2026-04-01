Tramp İrandakı əməliyyatın başa çatması ilə bağlı danışıb
- 01 aprel, 2026
- 01:18
Amerika Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatı yekun mərhələyə daxil olur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin rəhbəri "NBC" telekanalına telefon müsahibəsində bildirib.
"Bizdə hər şey yaxşı gedir. Bu (hərbi əməliyyat - red.), sona yaxınlaşır", - Tramp deyib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başladıb. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.
Bundan əvvəl ABŞ-nin Yaxın Şərq münaqişəsinə son qoymaq üçün İran hakimiyyətinə 15 maddəlik plan göndərdiyi bildirilib.