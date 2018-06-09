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    Трамп выразил надежду на принятие совместного заявления G7

    © Foto: "AP"

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что лидеры стран G7 по результатам переговоров выпустят совместное заявление. Как передает Report, об этом говорится в релизе  пресс-службы Белого дома. «Я думаю, что у нас будет совместное заявление», — приводятся слова Трампа. Отмечается, что такое заявление он сделал после двусторонней встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По его словам, в ходе встречи с Трюдо тема России не обсуждалась.

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