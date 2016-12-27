Трамп выдвинул Боссерта на пост помощника по безопасности

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Томаса Боссерта на пост помощника главы Белого дома по вопросам национальной безопасности и борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в заявлении, размещенном на сайте избранного президента, отмечается, что в обязанности Боссерта будет входить "подготовка рекомендаций для президента по вопросам, касающимся национальной безопасности, борьбы с терроризмом и кибербезопасности, а также координация деятельности членов правительства в этих областях".

В администрации Джорджа Буша-младшего Боссерт занимал пост заместителя советника по национальной безопасности, участвовал в 2007 году в разработке национальной стратегии безопасности, занимался вопросами стратегии США в киберпространстве, занимал пост руководителя программ защиты объектов инфраструктуры. С 2009 года Боссерт возглавлял консалтинговую компанию по вопросам национальной безопасности и занимался проблемами кибербезопасности в неправительственной организации Атлантический совет (Atlantic Council).