Трамп введет пошлины в размере порядка 10% на китайские товары 17 или 18 сентября

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ США 17 или 18 сентября объявят о введении пошлин в размере порядка 10%, а не 25%, как планировалось изначально, на дополнительные группы товаров из Китая на сумму $200 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, администрация президента США Дональда Трампа также наметила новый раунд торговых переговоров с делегацией Китая в Вашингтоне на 27-28 сентября. Делегацию США возглавит министр финансов Стивен Мнучин.