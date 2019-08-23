Трамп встретится на саммите G7 с лидерами Британии, Франции, Японии, Индии, ФРГ и Канады

Президент США Дональд Трамп проведет на полях саммита "семерки" (G7) встречи с лидерами Великобритании, Франции, Японии, Индии, ФРГ и Канады.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

"Мы ожидаем, что он проведет целый ряд встреч с мировыми лидерами", - сказал он. "Они будут включать в себя встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Джонсоном, (президентом) Франции Макроном, премьер-министром Японии Aбэ, премьер-министром Индии Моди, канцлером ФРГ Mеркель и премьер-министром Канады Трюдо", - добавил представитель администрации, уточнив также, что этот список не является полным.

В Белом доме отметили, что Трамп намерен обсудить с Трюдо пути усиления давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также торговлю и ситуацию в Гонконге.

"Во время двусторонней встречи на полях G7 будет обсуждаться широкий спектр вопросов, в числе которых торговля. Они обсудят пути усиления давления на Мадуро в Венесуэле, а также политическую ситуацию в Гонконге", - сказали в администрации.

Согласно сведениям, которые изложил другой участник брифинга, Трамп намерен реализовывать в Биаррице свою "повестку дня, предусматривающую совершенствование (системы) международной торговли" и направленную на повышение уровня благосостояния людей во всем мире.

По словам этого ведущего брифинга, приоритет Трампа на встрече с Джонсоном будет заключаться в обсуждении путей укрепления двустороннего партнерства США и Великобритании.

"Состоится прежде всего обсуждение предстоящего выхода Соединенного Королевства из Европейского союза: что это будет означать, как мы будем работать вместе над наиболее эффективным управлением этим процессом, углубляя двусторонние отношения", - подчеркнул представитель исполнительной ветви власти США. Кроме того, подтвердил он, лидеры США и Великобритании рассмотрят перспективы заключения нового "соглашения о свободной торговле". "Мы с большим энтузиазмом относимся к перспективам этого, президент тоже, и мы хотели бы добиться определенного прогресса", - заверил американский чиновник.