Трамп в восторге от поездки на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп опубликовал восторженный пост об итогах поездки в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Какая замечательная поездка в Давос! Столько всего было сделано, включая разработку рамочного соглашения с НАТО по Гренландии. А еще – Совет мира. Вау!!! Сделаем Америку снова великой!",- написал он.