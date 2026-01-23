Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Трамп в восторге от поездки на форум в Давосе

    Президент США Дональд Трамп опубликовал восторженный пост об итогах поездки в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум.

    Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

    "Какая замечательная поездка в Давос! Столько всего было сделано, включая разработку рамочного соглашения с НАТО по Гренландии. А еще – Совет мира. Вау!!! Сделаем Америку снова великой!",- написал он.

