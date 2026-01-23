Трамп в восторге от поездки на форум в Давосе
- 23 января, 2026
- 16:26
Президент США Дональд Трамп опубликовал восторженный пост об итогах поездки в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум.
Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
"Какая замечательная поездка в Давос! Столько всего было сделано, включая разработку рамочного соглашения с НАТО по Гренландии. А еще – Совет мира. Вау!!! Сделаем Америку снова великой!",- написал он.
