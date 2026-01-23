Tramp: Davosa səfər necə də gözəl idi
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 16:36
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumuna səfərinin nəticələri haqqında paylaşım dərc edib.
"Report" xəbər verir ki, o, paylaşımı "Truth Social"da yerləşdirib.
"Davosa səfər necə də gözəl idi! Qrenlandiya üzrə NATO ilə çərçivə sazişinin hazırlanması da daxil olmaqla bir çox işlər görüldü. Həmçinin - Sülh Şurası. Amerikanı yenidən əzəmətli edək!", - o yazıb.
