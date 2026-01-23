İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Tramp: Davosa səfər necə də gözəl idi

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumuna səfərinin nəticələri haqqında paylaşım dərc edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, paylaşımı "Truth Social"da yerləşdirib.

    "Davosa səfər necə də gözəl idi! Qrenlandiya üzrə NATO ilə çərçivə sazişinin hazırlanması da daxil olmaqla bir çox işlər görüldü. Həmçinin - Sülh Şurası. Amerikanı yenidən əzəmətli edək!", - o yazıb.

    Трамп в восторге от поездки на форум в Давосе
    Trump thrilled with trip to Davos Forum

