Трамп в ближайшие недели планирует посетить границу США с Мексикой

Бывший американский президент Дональд Трамп планирует в ближайшие недели посетить границу США с Мексикой, где он, будучи главой государства, начал возводить заграждение.

Бывший американский президент Дональд Трамп планирует в ближайшие недели посетить границу США с Мексикой, где он, будучи главой государства, начал возводить заграждение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил экс-президент в интервью телеканалу Fox News в субботу вечером.

Он сказал, что "не считает необходимой свою поездку на границу", однако готов будет сделать это "ради пограничников и служащих иммиграционной и таможенной полиции США". "Этим людям нужен лидер", - подчеркнул Трамп.

По его словам, визит может состояться "в течение ближайших нескольких недель". "Тысячи людей прибывают в США непосредственно во время нашего разговора. Это уничтожит нашу страну", - заключил Трамп в беседе с ведущей Fox News. Еще во время предвыборной кампании 2016 года республиканец обещал сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. В частности, он инициировал строительство стены на границе с Мексикой, утверждая, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Администрация действующего президента США Джо Байдена в последнее время подверглась жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые пытаются проникнуть в США незаконно из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового президента США к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.