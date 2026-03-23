    Трамп утверждает, что Иран согласился отказаться от обогащения урана

    • 23 марта, 2026
    • 18:28
    Трамп утверждает, что Иран согласился отказаться от обогащения урана

    Иран в ходе промежуточных переговоров с США согласился не обогащать уран, даже в мирных целях.

    Как передает Report, с таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в аэропорту Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

    Он подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон достигли согласия по 15 пунктам.

    "Они никогда не получат ядерное оружие, это пункт номер один. Это пункты первый, второй и третий... Они на это согласились", - сказал Трамп.

    Ранее президент США Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном, который должен состояться сегодня.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана ядерное оружие Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp İranın uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razı olduğunu iddia edib
    Трамп утверждает, что Иран согласился отказаться от обогащения урана

