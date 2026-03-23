Трамп утверждает, что Иран согласился отказаться от обогащения урана
- 23 марта, 2026
- 18:28
Иран в ходе промежуточных переговоров с США согласился не обогащать уран, даже в мирных целях.
Как передает Report, с таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в аэропорту Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Он подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон достигли согласия по 15 пунктам.
"Они никогда не получат ядерное оружие, это пункт номер один. Это пункты первый, второй и третий... Они на это согласились", - сказал Трамп.
Ранее президент США Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном, который должен состояться сегодня.
18:56
Соглашение с МЕРКОСУР временно вступает в силу с начала маяДругие страны
18:47
Mehr: Иран ударил по базе ВВС Израиля Тель-НофДругие страны
18:32
Фидан и Исхак Дар обсудили заявление Трампа о приостановке операции против ИранаВ регионе
18:28
Трамп утверждает, что Иран согласился отказаться от обогащения уранаДругие страны
18:23
Бангладеш наращивает импорт топлива из-за проблем с поставкамиДругие страны
18:09
Число погибших от наводнений в Кении превысило 80Другие страны
17:58
В Азербайджан из Ирана эвакуированы почти 3 тыс. гражданВнешняя политика
17:50
Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном сегодняДругие страны
17:39