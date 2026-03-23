Трамп утверждает, что Иран согласился отказаться от обогащения урана

Иран в ходе промежуточных переговоров с США согласился не обогащать уран, даже в мирных целях.

Как передает Report, с таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в аэропорту Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Он подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон достигли согласия по 15 пунктам.

"Они никогда не получат ядерное оружие, это пункт номер один. Это пункты первый, второй и третий... Они на это согласились", - сказал Трамп.

Ранее президент США Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном, который должен состояться сегодня.