    • 23 mart, 2026
    • 18:56
    Tramp İranın uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razı olduğunu iddia edib

    İran ABŞ ilə aralıq danışıqları gedişində hətta dinc məqsədlər üçün belə uranı zənginləşdirməməyə razılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika Prezidenti Donald Tramp Uest Palm-Biç (Florida ştatı) Hava Limanında jurnalistlərlə söhbətində belə bir iddia ilə çıxış edib.

    O vurğulayıb ki, Tehran və Vaşinqton 15 bənd üzrə razılığa gəlib.

    "Onlar heç vaxt nüvə silahı əldə etməyəcəklər, bu, bir nömrəli bənddir. Onlar buna razılaşıblar", - Tramp deyib.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti İranla yeni danışıqlar raundunun keçiriləcəyini anons etmişdi.

    Трамп утверждает, что Иран согласился отказаться от обогащения урана

    Son xəbərlər

    19:52

    Ukrayna Mozambikdən qaz tədarükündə maraqlıdır

    Digər ölkələr
    19:39

    KİV: ABŞ ilə danışıqlara İran parlamentinin sədri Qalibaf rəhbərlik edir

    Digər ölkələr
    19:31

    Nigeriyada körpü partladılıb, azı səkkiz nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    19:25
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Belçikada keçirilən beynəlxalq turnirdə 6 medal qazanıblar

    Fərdi
    19:22

    MERCOSUR ilə razılaşma mayın əvvəlindən müvəqqəti olaraq qüvvəyə minəcək

    Digər ölkələr
    19:05

    İran İsrail HHQ-nin "Təl-Nof" bazasına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:56

    Tramp İranın uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razı olduğunu iddia edib

    Digər ölkələr
    18:47

    Banqladeş təchizat problemləri səbəbindən yanacaq idxalını artırır

    Digər ölkələr
    18:39

    Keniyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 80-i keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti