Tramp İranın uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razı olduğunu iddia edib
- 23 mart, 2026
- 18:56
İran ABŞ ilə aralıq danışıqları gedişində hətta dinc məqsədlər üçün belə uranı zənginləşdirməməyə razılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Amerika Prezidenti Donald Tramp Uest Palm-Biç (Florida ştatı) Hava Limanında jurnalistlərlə söhbətində belə bir iddia ilə çıxış edib.
O vurğulayıb ki, Tehran və Vaşinqton 15 bənd üzrə razılığa gəlib.
"Onlar heç vaxt nüvə silahı əldə etməyəcəklər, bu, bir nömrəli bənddir. Onlar buna razılaşıblar", - Tramp deyib.
Daha əvvəl ABŞ Prezidenti İranla yeni danışıqlar raundunun keçiriləcəyini anons etmişdi.
