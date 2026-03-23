    Tramp İranla danışıqların yeni raundunu elan edib

    Tramp İranla danışıqların yeni raundunu elan edib

    ABŞ-nin İranla ciddi keçən danışıqlarında ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşner iştirak ediblər.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib.

    Tramp əlavə edib ki, ABŞ yüksək vəzifəli İran lideri ilə danışıb və danışıqların yeni raundu bu gün telefon vasitəsilə keçiriləcək.

    O həmçinin bildirib ki, ABŞ o cümlədən nüvə materiallarının İrandan çıxarılmasına nail olmağa çalışır.

    O, İranla mühüm ortaq məqamların və razılıqların olduğunu vurğulayarq bildirib ki, "indi münaqişəni bitirmək üçün şans var".

    Öz növbəsində, "Sky News" bildirib ki, D. Trampın sözlərinə görə, İran sülh yolu ilə nizamlanma barədə razılaşma əldə etməyi çox istəyir.

    Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном сегодня

    Fidan və İshaq Dar Trampın İrana qarşı əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı bəyanatını müzakirə ediblər

    Britaniya Trampın İranla danışıqlar barədə bəyanatını alqışlayıb

    Parisdə mer seçkisində sosialist Emmanuel Qrequar qalib gəlib

    İrandan Azərbaycana indiyədək 76 ölkənin 2 949 vətəndaşı təxliyə olunub

    İtkin düşən 5 nəfər ötən gün tapılıb

    Markus Türam İngiltərə Premyer Liqasına keçə bilər

    Nigeriyada güclü partlayış baş verib, onlarla insan xəsarət alıb

    Hüseyn Yusubov: II İliya müsəlmanların da qəlbində iz qoymuş lider idi

