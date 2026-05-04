İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ADB və Yaponiya Asiya-Sakit okean regionunda enerji təhlükəsizliyi üzrə birgə təşəbbüs elan ediblər

    Maliyyə
    • 04 may, 2026
    • 16:08
    ADB və Yaponiya Asiya-Sakit okean regionunda enerji təhlükəsizliyi üzrə birgə təşəbbüs elan ediblər

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) və Yaponiya Asiya-Sakit okean regionunda sahibkarlığa dəstək və enerji təhlükəsizliyinin artırılmasına yönəlmiş birgə proqram təqdim ediblər.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bu qərar ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası zamanı açıqlanıb.

    "Enerji bazarlarındakı dəyişkənlik fonunda dövlətlərə mövcud çağırışların öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək və eyni zamanda uzunmüddətli perspektivdə dayanıqlı inkişaf üçün təməl yaradacaq dəstək lazımdır. Biz region müəssisələrinə hazırda sabitliyi qorumağa imkan verəcək və eyni zamanda daha etibarlı və ekoloji cəhətdən təmiz enerji sistemlərinə keçidi təşviq edəcək bu təşəbbüsün həyata keçirilməsində əməkdaşlığa görə Yaponiyaya minnətdarlığımızı bildiririk", - ADB-in Prezidenti Masato Kanda deyib.

    Proqram "Uzunmüddətli dayanıqlılıq üçün enerji təhlükəsizliyinin yaradılması tədbirləri" (ACCEL) adlandırılıb və dövlətlərə aktual sarsıntıların öhdəsindən gəlməkdə və gələcəkdə daha dayanıqlı enerji infrastrukturunun formalaşdırılmasında kömək etmək üçün maliyyə dəstəyi ilə investisiya resurslarının birləşdirilməsini nəzərdə tutur.

    "Ümid edirik ki, ACCEL çərçivəsində bütün Asiya-Sakit okean regionu boyu iqtisadi inkişafı stimullaşdırmaq üçün Yaponiya təcrübəsi və texnologiyalarından istifadə etmək mümkün olacaq. Bu təşəbbüs münaqişələrdən zərər çəkmiş kiçik və orta müəssisələrin dəstəklənməsinə, eləcə də ADB-nin inkişaf etməkdə olan iştirakçı ölkələrində enerji sektorunun transformasiyasının sürətləndirilməsinə yönəlib. Yaponiya böhran əleyhinə tədbirlərin gücləndirilməsi məqsədilə bundan sonra da ADB ilə fəal əməkdaşlıq etmək niyyətindədir", - Yaponiyanın maliyyə naziri Satsuki Katayama bildirib.

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Asiya-Sakit okean regionu Yaponiya
    АБР и Япония объявили о совместной инициативе по энергобезопасности в АТР
    ADB, Japan announce joint initiative on energy security in Asia Pacific

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti