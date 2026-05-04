    04 мая, 2026
    • 15:47
    АБР и Япония объявили о совместной инициативе по энергобезопасности в АТР

    Азиатский банк развития (АБР) и Япония представили совместную программу, направленную на содействие предпринимательству и повышение энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, данное решение было озвучено в ходе 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    "На фоне волатильности энергетических рынков государствам требуется содействие, которое позволит преодолеть существующие вызовы и в то же время создаст фундамент для устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Мы выражаем благодарность Японии за сотрудничество в реализации данной инициативы, которая даст возможность предприятиям региона сохранять стабильность в настоящее время и одновременно способствовать переходу к более надежным и экологически чистым энергосистемам", - подчеркнул президент АБР Масато Канда.

    Программа получила название "Меры по созданию энергетической безопасности для долгосрочной устойчивости" (ACCEL) и предусматривает объединение финансового содействия и инвестиционных ресурсов для помощи государствам в преодолении актуальных потрясений и формировании более устойчивой энергетической инфраструктуры на перспективу.

    "Мы рассчитываем, что в рамках ACCEL удастся задействовать японский опыт и технологии для стимулирования экономического развития по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Данная инициатива ориентирована на поддержку малых и средних предприятий, понесших ущерб от конфликтов, а также на ускорение преобразования энергетического сектора в развивающихся странах-участницах АБР. Япония намерена и впредь активно взаимодействовать с АБР в целях усиления антикризисных мер", - заявила министр финансов Японии Сацуки Катаяма.

