Bir qrup xalçaçı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
Daxili siyasət
- 04 may, 2026
- 16:09
Azərbaycanın bir qrup xalçaçısı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Təltif edilən xalçaçılar:
Ağalıyeva Neva Şahpələng qızı
Babayeva Aidə Elman qızı
Babayeva Ceyhunə Zakir qızı
Eyyubova Raya Şahvələd qızı
Əbilova Nazilə Əlisəfa qızı
Əhmədova Şəfiqə Məzəddin qızı
Əkbərova İradə Xanağa qızı
Ələkbərova Vüsalə Mərifət qızı
Əsgərova Kəmalə Sərdar qızı
Həsənova Xaliqə Yelmar qızı
Hüseynova Dilşad Mahmud qızı
Qənbərova Nargilə Əliağa qızı
Qurbanova Sədaqət Əmir qızı
Nəsirova Jalə Abduləli qızı
Nuriyev Əlisafa İdris oğlu
Özbəkova Gülgəz Mətləbulla qızı
Rəhimova Nailə Allahverdi qızı
Şahmuradova Alisa Sadıq qızı.
Son xəbərlər
01:05
Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
00:55
Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıbDigər ölkələr
00:24
İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİBRegion
00:12
Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edibDigər ölkələr
00:00
Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölübDigər ölkələr
23:47
ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilibRegion
23:45
Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdikXarici siyasət
23:32
Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılırİqtisadiyyat
23:28