    Daxili siyasət
    • 04 may, 2026
    • 16:09
    Bir qrup xalçaçı Tərəqqi medalı ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
    İlham Əliyev

    Azərbaycanın bir qrup xalçaçısı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Təltif edilən xalçaçılar:

    Ağalıyeva Neva Şahpələng qızı

    Babayeva Aidə Elman qızı

    Babayeva Ceyhunə Zakir qızı

    Eyyubova Raya Şahvələd qızı

    Əbilova Nazilə Əlisəfa qızı

    Əhmədova Şəfiqə Məzəddin qızı

    Əkbərova İradə Xanağa qızı

    Ələkbərova Vüsalə Mərifət qızı

    Əsgərova Kəmalə Sərdar qızı

    Həsənova Xaliqə Yelmar qızı

    Hüseynova Dilşad Mahmud qızı

    Qənbərova Nargilə Əliağa qızı

    Qurbanova Sədaqət Əmir qızı

    Nəsirova Jalə Abduləli qızı

    Nuriyev Əlisafa İdris oğlu

    Özbəkova Gülgəz Mətləbulla qızı

    Rəhimova Nailə Allahverdi qızı

    Şahmuradova Alisa Sadıq qızı.

    İlham Əliyev Tərəqqi Medalı Xalçaçılar
    Группа азербайджанских ковроделов награждена медалью "Терегги"
    Azerbaijani carpet weavers awarded 'Taraggi' medal

