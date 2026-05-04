    Группа азербайджанских ковроделов награждена медалью "Терегги"

    Внутренняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 16:12
    Группа азербайджанских ковроделов награждена медалью "Терегги".

    Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в развитии коврового искусства в Азербайджане глава государства наградил медалью "Терегги" следующих лиц:

    Агалыеву Неву Шахпаленг гызы

    Бабаеву Аиду Эльман гызы

    Бабаеву Джейхуну Закир гызы

    Эйюбову Раю Шахвелед гызы

    Абилову Назилю Алисафа гызы

    Ахмедову Шафигу Мазаддин гызы

    Акберову Ираду Ханага гызы

    Алекберову Вюсалю Марифат гызы

    Аскерову Кямалю Сардар гызы

    Гасанову Халигу Йельмар гызы

    Гусейнову Дильшад Махмуд гызы

    Ганбарову Наргилю Алиага гызы

    Гурбанову Садагат Амир гызы

    Насирову Жалю Абдулали гызы

    Нуриева Алисафу Идрис оглу

    Озбекову Гюльгяз Матлабулла гызы

    Рагимову Наилю Аллахверди гызы

    Шахмурадову Алису Садыг гызы.

