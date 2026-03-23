Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном сегодня
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 17:50
Переговоры США с Ираном были серьезными, в них участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он добавил, что США поговорили с высокопоставленным иранским лидером, а новый раунд переговоров пройдет сегодня по телефону.
Трамп также заявил, что США добиваются в том числе вывоза ядерных материалов из Ирана.
Он подчеркнул, что с Ираном есть крупные точки соприкосновения и согласия и "сейчас есть шанс завершить конфликт".
В свою очередь, Sky News сообщает, что по словам Дональда Трампа Иран "очень хочет заключить сделку" о мирном урегулировании.
