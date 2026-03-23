Трамп анонсировал новый раунд переговоров с Ираном сегодня
    Переговоры США с Ираном были серьезными, в них участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    Он добавил, что США поговорили с высокопоставленным иранским лидером, а новый раунд переговоров пройдет сегодня по телефону.

    Трамп также заявил, что США добиваются в том числе вывоза ядерных материалов из Ирана.

    Он подчеркнул, что с Ираном есть крупные точки соприкосновения и согласия и "сейчас есть шанс завершить конфликт".

    В свою очередь, Sky News сообщает, что по словам Дональда Трампа Иран "очень хочет заключить сделку" о мирном урегулировании.

    Tramp İranla danışıqların yeni raundunu elan edib
