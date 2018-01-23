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    Трамп унижал своего министра торговли перед коллегами

    Трамп унижал Росса перед коллегами и публично ставил под сомнение его умственные способности и компетентность

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп часто критикует 80-летнего министр торговли Уилбура Росса, ставя под вопрос его умственные способности и унижая перед коллегами.

    Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

    В частности, Трамп остался недоволен торговыми соглашениями, которые министр заключил с Пекином.

    "Эти торговые сделки, они ужасны. Ваше понимание торговли ужасно. И сделки не очень хорошие", - цитируют слова президента источники портала.

    Помимо этого, Трамп унижал Росса перед коллегами и публично ставил под сомнение его умственные способности и компетентность.

    Впрочем, впоследствии пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США "любит Уилбура".

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