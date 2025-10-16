Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиям

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 01:05
    Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиям

    Президент США Дональд Трамп считает, что Украина может готовиться к наступательным действиям.

    Как передает Report, такую позицию он изложил, отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэшем Пателом.

    На вопрос о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине каких-либо других вооружений, помимо ракет Tomahawk, Трамп заявил, что изучает и "другие варианты". "Мне нужно будет принять решение на этот счет", - подчеркнул хозяин Белого дома.

    По словам американского лидера, на предстоящей встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября он намерен обсудить российско-украинскую войну, не конкретизировав, о чем именно пойдет речь.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения Москвы и Вашингтона.

    Дональд Трамп российско-украинская война

    Последние новости

    01:05

    Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиям

    Другие страны
    00:56

    Доходы консолидированного бюджета Азербайджана могут превысить 50 млрд манатов

    Финансы
    00:56

    Азербайджан в 2026-2029 гг. потратит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 13,5 млрд манатов

    Финансы
    00:49

    Бюджет Азербайджана на 2026 год увеличен

    Финансы
    00:42

    Каллас поддержала усиление роли EDA в совместных проектах стран ЕС

    Другие страны
    00:34

    Фаиг Гасанов: Второе место на чемпионате Европы — очень высокий результат

    Индивидуальные
    00:12

    Минфин назвал прогноз инвестиций в экономику Азербайджана на ближайшие четыре года

    Финансы
    00:01

    Азербайджан выделит 1,4 млрд манатов на погашение внешнего госдолга в 2026 году

    Финансы
    23:58

    Минфин Азербайджана раскрыл среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2029 гг.

    Финансы
    Лента новостей