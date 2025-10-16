Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиям

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина может готовиться к наступательным действиям.

Как передает Report, такую позицию он изложил, отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэшем Пателом.

На вопрос о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине каких-либо других вооружений, помимо ракет Tomahawk, Трамп заявил, что изучает и "другие варианты". "Мне нужно будет принять решение на этот счет", - подчеркнул хозяин Белого дома.

По словам американского лидера, на предстоящей встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября он намерен обсудить российско-украинскую войну, не конкретизировав, о чем именно пойдет речь.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения Москвы и Вашингтона.