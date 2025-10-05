Путин: Поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения РФ и США

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Решение о поставке Киеву ракет Tomahawk, если оно будет принято, приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях России и США.

    Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину после выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

    Российский лидер предупредил, что такие действия приведут к разрушению российско-американских отношений.

    "Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае – наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", – сказал Путин.

    В конце сентября президент США Дональд Трамп сказал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН, что открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России, но точного одобрения на это не дал.

    После этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможные поставки в Украину ракет Tomahawk, подчеркнув, что окончательное решение остается за Трампом.

