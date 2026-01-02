NYT: Россия попросила США не преследовать шедший в Венесуэлу танкер Bella 1

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 января, 2026
    • 03:06
    Правительство РФ направило дипломатическую ноту Соединенным Штатам с просьбой прекратить преследование шедшего в Венесуэлу танкера Bella 1, который американская сторона стремится задержать в рамках блокады судов, груженых венесуэльской нефтью.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

    Издание отмечает, что Москва направила запрос в Госдеп США поздно вечером 31 декабря, его также получили в Совете национальной безопасности Белого дома.

    Американцы почти две недели отслеживают передвижения этого танкера. Судно вышло из Ирана и направлялось за нефтью в Венесуэлу, когда ВС США попытались задержать его в Карибском море. По словам представителей береговой охраны, танкер шел без национального флага и у ведомства был ордер на его арест, так как судно числится в санкционных списках США.

    Экипаж Bella 1, основная часть которого состоит из выходцев из РФ, Индии и Украины, не стал подчиняться и не дал американской береговой охране попасть на борт, а после танкер вернулся в Атлантический океан.

    Россия США захват судна дипломатическая нота
