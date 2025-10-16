Tramp: Ukrayna hücumlara hazırlaşa bilər
- 16 oktyabr, 2025
- 03:34
ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Ukrayna hücumlara hazırlaşa bilər.
"Report" xəbər verir ki, o, ABŞ-nin Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) direktoru Keş Patellə birgə mətbuat konfransında jurnalistin sualını cavablandırarkən belə mövqe ortaya qoyub.
ABŞ-nin Ukraynaya "Tomahawk" raketlərindən başqa silahların verilməsini nəzərdən keçirib-keçirməməsi sualına Tramp digər variantları araşdırdığını söyləyib. "Bu barədə qərar verməliyəm", - Ağ Evin rəhbəri deyib.
Amerika liderinin sözlərinə görə, oktyabrın 17-də ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə qarşıdakı görüşdə o, Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə etmək niyyətindədir. Lakin Tramp söhbətin nədən getdiyini açıqlamayıb.
Xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin daha əvvəl "Tomahawk"ların Kiyevə tədarükünün rəsmi Moskva ilə Vaşinqton arasındakı münasibətləri pozacağını deyib.