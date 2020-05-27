Трамп угрожает закрыть соцсети после скандала с Twitter

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть или ограничить работу социальных сетей после кого, как Twitter обозначил его посты, как фейковые, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

"Республиканцы считают, что социальные медиа-платформы заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, но не позволим этому произойти", — заявил Трамп.

Агенство в свою очередь усомнилось в возможности Трампа регулировать социальные сети в виду того, что государство не обладает подобными полномочиями.

Ранее Twitter обозначило записи Трампа на своей странице, как неправдивые и призвал проверить факты. Посты были посвещены возможным фальсификациям при использовании голосования по почте в США.