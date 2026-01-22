Трамп: Оборонный бюджет страны в 2026 году превышает $1 трлн Другие

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя Внешняя политика

Фото Видео Лидеры стран приступили к подписанию устава Совета мира - ОБНОВЛЕНО Внешняя политика

Трамп: США открывают Венесуэлу для крупных нефтекомпаний Другие страны

В Милли Меджлисе пройдет круглый стол о возможном влиянии ЧС на экосистему Милли Меджлис

Трамп: США намерены вести с переговоры с Ираном В регионе

Трамп: Война в секторе Газа подходит к концу, анклав будет демилитаризован Другие страны

Дональд Трамп: Когда Америка процветает, весь мир процветает Другие страны