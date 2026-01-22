Трамп: США открывают Венесуэлу для крупных нефтекомпаний

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 22 января, 2026
    • 14:31
    США открывают Венесуэлу для крупных нефтяных компаний.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.

