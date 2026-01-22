İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ Prezidenti: Venesuelanı böyük neft şirkətləri üçün açırıq

    Digər ölkələr
    22 yanvar, 2026
    14:39
    ABŞ Prezidenti: Venesuelanı böyük neft şirkətləri üçün açırıq

    ABŞ Venesuelanı böyük neft şirkətləri üçün açır.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanması mərasimində çıxışı zamanı bildirib.

    Donald Tramp Davos İqtisadi Forumu-2026
