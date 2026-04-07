    • 07 апреля, 2026
    • 16:13
    Трамп: Сегодня решающая ночь для Ирана

    Президент США Дональд Трамп заявил о "решающей ночи" для Ирана, добавив, что сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и произойдет", - написал он.

    При этом он отметил, что в результате "полной и тотальной смены режима" могут появиться "более умные и менее радикальные силы", что, по его словам, способно привести к "революционно прекрасным" изменениям.

    "Мы узнаем это сегодня ночью, в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира", - подчеркнул он.

    В завершение президент США выразил мнение, что "47 лет вымогательства, коррупции и смерти" могут подойти к концу, и пожелал благополучия народу Ирана.

    Tramp: Bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaq

    16:21

    Аль-Ансари: Окно возможностей для дипрешения конфликта на Ближнем Востоке закрывается

    Другие страны
    16:15

    ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасности

    Внутренняя политика
    16:13

    Трамп: Сегодня решающая ночь для Ирана

    Другие страны
    16:07

    Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии

    Другие страны
    16:06

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%

    Бизнес
    16:05

    США атаковали военные объекты на иранском острове Харк - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%

    Энергетика
    15:50

    Абдельатти обсудил с коллегами из Ирака и Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:46

    В ЕС не стали называть сроки по новым ограничениям в отношении энергетики РФ

    Другие страны
    Лента новостей