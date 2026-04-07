Трамп: Сегодня решающая ночь для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о "решающей ночи" для Ирана, добавив, что сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и произойдет", - написал он.

При этом он отметил, что в результате "полной и тотальной смены режима" могут появиться "более умные и менее радикальные силы", что, по его словам, способно привести к "революционно прекрасным" изменениям.

"Мы узнаем это сегодня ночью, в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира", - подчеркнул он.

В завершение президент США выразил мнение, что "47 лет вымогательства, коррупции и смерти" могут подойти к концу, и пожелал благополучия народу Ирана.