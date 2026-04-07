    Tramp: Bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaq

    • 07 aprel, 2026
    • 16:17
    Tramp: Bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu günün İran üçün "həlledici gecə" olduğunu bildirib və əlavə edib ki, bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    "Bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaq və onu artıq heç vaxt dirçəltməyəcəklər. Mən bunun baş verməsini istəmirəm, lakin yəqin ki, belə də olacaq",- o yazıb.

    Bununla yanaşı o qeyd edib ki, rejimin tam və total dəyişməsi nəticəsində daha ağıllı və daha az radikal qüvvələr ortaya çıxa bilər, bu da, inqilabi dərəcədə gözəl dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq.

    "Biz bunu bu gecə, dünyanın uzun və çətin tarixinin ən vacib anlarından birində öyrənəcəyik", - o deyib.

    Sonda ABŞ Prezidenti bildirib ki, 47 illik hədə-qorxu, korrupsiya və ölüm başa çata bilər və o, İran xalqına firavanlıq arzulayıb.

    Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Трамп: Сегодня решающая ночь для Ирана
    Trump warns of decisive night for Iran

    Son xəbərlər

    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Biznes
    17:24
    Foto

    Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublar

    İnfrastruktur
    17:24

    Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrdən arayış tələb olunmayacaq

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti