    IMF AMB-yə inflyasiya təzyiqi davam etdikdə uçot dərəcəsini artırmağı tövsiyə edib

    Maliyyə
    • 30 aprel, 2026
    • 17:55
    IMF AMB-yə inflyasiya təzyiqi davam etdikdə uçot dərəcəsini artırmağı tövsiyə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) inflyasiya təzyiqinin davam edəcəyi halda uçot dərəcəsini artırmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) bildirib.

    BVF 2026-cı ildə Azərbaycanda inflyasiyanı 6 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    "Tənzimləyicinin şəffaf və perspektivli kommunikasiyası vacibdir. Transmissiya mexanizminin təkmilləşdirilməsi dollarlaşma və bank sektorunda aşağı rəqabət kimi struktur problemlərin həllini tələb edir", - fond qeyd edir.

    Analitiklər qeyd edirlər ki, Bazel III standartlarına keçid Azərbaycanın maliyyə sektoru üçün riskləri minimuma endirib.

    "AMB bankların resurslarının adekvatlığına münasibətdə sayıqlığını qorumalı, maliyyə təhlükəsizliyi şəbəkələri və konsolidasiya edilmiş nəzarət üzərində işi davam etdirməlidir", - məlumatda deyilir.

    Hazırda Azərbaycanda uçot dərəcəsi 6,5 %-ə bərabərdir.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Mərkəzi Bank Bazel III standartları
    МВФ рекомендует ЦБА повысить учетную ставку в случае сохранения инфляционного давления
    IMF: CBA should raise policy rates if inflationary pressures persist

