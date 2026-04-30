IMF AMB-yə inflyasiya təzyiqi davam etdikdə uçot dərəcəsini artırmağı tövsiyə edib
- 30 aprel, 2026
- 17:55
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) inflyasiya təzyiqinin davam edəcəyi halda uçot dərəcəsini artırmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) bildirib.
BVF 2026-cı ildə Azərbaycanda inflyasiyanı 6 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.
"Tənzimləyicinin şəffaf və perspektivli kommunikasiyası vacibdir. Transmissiya mexanizminin təkmilləşdirilməsi dollarlaşma və bank sektorunda aşağı rəqabət kimi struktur problemlərin həllini tələb edir", - fond qeyd edir.
Analitiklər qeyd edirlər ki, Bazel III standartlarına keçid Azərbaycanın maliyyə sektoru üçün riskləri minimuma endirib.
"AMB bankların resurslarının adekvatlığına münasibətdə sayıqlığını qorumalı, maliyyə təhlükəsizliyi şəbəkələri və konsolidasiya edilmiş nəzarət üzərində işi davam etdirməlidir", - məlumatda deyilir.
Hazırda Azərbaycanda uçot dərəcəsi 6,5 %-ə bərabərdir.