МВФ рекомендует ЦБА повысить учетную ставку в случае сохранения инфляционного давления

    Центральному банку Азербайджана (ЦБА) следует повысить учетную ставку в случае сохранения инфляционного давления.

    Как сообщает Report, такие рекомендации приводит Международный валютный фонд (МВФ).

    МВФ инфляцию в Азербайджане на 2026 год прогнозирует на уровне 6%.

    "Важна прозрачная и перспективная коммуникация регулятора. Улучшение трансмиссионного механизма требует решения структурных проблем, таких как долларизация и низкая конкуренция в банковском секторе", - отмечает фонд.

    Аналитики отмечают, что переход к Базелю III минимизировал риски для финансового сектора Азербайджана.

    "ЦБА должен сохранять бдительность в отношении адекватности ресурсов банков и продолжать работу над сетями финансовой безопасности и консолидированным надзором", - говорится в сообщении.

    Отметим, что в настоящее время учетная ставка равна 6,5%.

    IMF AMB-yə inflyasiya təzyiqi davam etdikdə uçot dərəcəsini artırmağı tövsiyə edib
    IMF: CBA should raise policy rates if inflationary pressures persist

