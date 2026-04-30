МВФ рекомендует ЦБА повысить учетную ставку в случае сохранения инфляционного давления

Центральному банку Азербайджана (ЦБА) следует повысить учетную ставку в случае сохранения инфляционного давления.

Как сообщает Report, такие рекомендации приводит Международный валютный фонд (МВФ).

МВФ инфляцию в Азербайджане на 2026 год прогнозирует на уровне 6%.

"Важна прозрачная и перспективная коммуникация регулятора. Улучшение трансмиссионного механизма требует решения структурных проблем, таких как долларизация и низкая конкуренция в банковском секторе", - отмечает фонд.

Аналитики отмечают, что переход к Базелю III минимизировал риски для финансового сектора Азербайджана.

"ЦБА должен сохранять бдительность в отношении адекватности ресурсов банков и продолжать работу над сетями финансовой безопасности и консолидированным надзором", - говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время учетная ставка равна 6,5%.