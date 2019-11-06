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Трамп решил оставить в Сирии не менее 800 военных США

Трамп решил оставить в Сирии не менее 800 военных США

Президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями. 

Как передает Report, oб этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

По словам его источников, американский лидер 1 ноября встретился с представителями Пентагона. После этого он одобрил план, предусматривающий расширение зоны в восточной части Сирии, которую намерены охранять военные США.

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