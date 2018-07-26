 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп рассказал о существующей между США и ЕС любви

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в своём Twitter рассказал о тёплых отношениях Европейского союза и Соединённых Штатов.

    Как передает Report, "Честно говоря, Европейский союз, который представлен на фото (главой Еврокомиссии) Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представлены здесь вашим покорным слугой, любят друг друга!"- написал американский лидер.

    Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Юнкера прошла 25 июля в Вашингтоне.

    Министр торговли США Уилбур Росс считает победой для обеих сторон договорённости, которые были достигнуты в ходе переговоров между сторонами.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi