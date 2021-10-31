Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия

Национальных архив США сообщил, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия.

Национальных архив США сообщил, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, по словам директора Отдела по связям с Белым домом национального управления архивов и документации Билли Ластера, Трамп пытается заблокировать документы, которые напрямую связаны с событиями 6 января 2021 года - президентские дневники, проекты выступлений, замечаний и переписки, а также "три рукописные заметки, касающиеся событий 6 января, из досье бывшего главы администрации Белого дома Марка Медоуза".

Ранее бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в организации массовых беспорядков.

Действующий американский президент Джозеф Байден также заблокировал попытку Трампа воспользоваться привилегиями и утаить документы, запрошенные законодателями. Президент распорядился передать последний пакет документов в Конгресс.

Эксперты также сходятся во мнении, что желание демократов ослабить позиции Трампа связано с началом кампании к промежуточным выборам в Конгресс.