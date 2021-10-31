О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия

Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия Национальных архив США сообщил, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия.
Другие страны
31 октября 2021 г. 07:08
Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия
Дональд Трамп

Национальных архив США сообщил, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, по словам директора Отдела по связям с Белым домом национального управления архивов и документации Билли Ластера, Трамп пытается заблокировать документы, которые напрямую связаны с событиями 6 января 2021 года - президентские дневники, проекты выступлений, замечаний и переписки, а также "три рукописные заметки, касающиеся событий 6 января, из досье бывшего главы администрации Белого дома Марка Медоуза".

Ранее бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в организации массовых беспорядков.

Действующий американский президент Джозеф Байден также заблокировал попытку Трампа воспользоваться привилегиями и утаить документы, запрошенные законодателями. Президент распорядился передать последний пакет документов в Конгресс.

Эксперты также сходятся во мнении, что желание демократов ослабить позиции Трампа связано с началом кампании к промежуточным выборам в Конгресс.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Сомали уничтожены 10 террористов Аш-Шабаб
В Сомали уничтожены 10 террористов "Аш-Шабаб"
31 октября 2021 г. 06:33
Игрока Барселоны госпитализировали с тахикардией после матча
ФотоИгрока "Барселоны" госпитализировали с тахикардией после матча
31 октября 2021 г. 06:19
Байден: Введение минимального налога для корпораций изменит мировую экономику
Байден: Введение минимального налога для корпораций изменит мировую экономику
31 октября 2021 г. 05:17
Вооруженное нападение в одной из школ на Гаити, есть пострадавшие
Вооруженное нападение в одной из школ на Гаити, есть пострадавшие
31 октября 2021 г. 04:44
В США на вечеринке в честь Хэллоуина произошла стрельба, есть погибшие и раненые
В США на вечеринке в честь Хэллоуина произошла стрельба, есть погибшие и раненые
31 октября 2021 г. 04:22
США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий
США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий
31 октября 2021 г. 03:47
В Глазго открывается климатическая конференция ООН с участием более 100 мировых лидеров
В Глазго открывается климатическая конференция ООН с участием более 100 мировых лидеров
31 октября 2021 г. 03:15
ВС Турции провели очередную успешную операцию в Ираке
ВС Турции провели очередную успешную операцию в Ираке
31 октября 2021 г. 02:43
В Японии начались выборы в нижнюю палату парламента
В Японии начались выборы в нижнюю палату парламента
31 октября 2021 г. 02:21
Талибы назначили первых руководителей афганских диппредставительств
Талибы назначили первых руководителей афганских диппредставительств
31 октября 2021 г. 01:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi