Трамп прокомментировал информацию о расторжении торговой сделки с Китаем

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/782a7a5ee93b81c1668efca228536e4e/6bd66d1d-9acc-4969-9091-2dd50e6893c0_292.jpg

Американский лидер Дональд Трамп 22 июня опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.

Как передает Report, соответствующее заявление глава Белого дома оставил в своем Twitter.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай) продолжат выполнять условия соглашения!" - написал Трамп.

Ранее в понедельник глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News Channel, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань.