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Трамп прокомментировал информацию о расторжении торговой сделки с Китаем

​Трамп прокомментировал информацию о расторжении торговой сделки с Кит

Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп 22 июня опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.

Как передает Report, соответствующее заявление глава Белого дома оставил в своем Twitter.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай) продолжат выполнять условия соглашения!" - написал Трамп.

Ранее в понедельник глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News Channel, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань.

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