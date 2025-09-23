Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 21:49
    Трамп призвал страны НАТО сбивать самолеты РФ при вторжении на их территорию

    Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в ходе двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Да, я так считаю", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.

    При этом глава Белого дома подчеркнул, что поддержка США "союзника по НАТО", сбившего российский самолет, будет "зависеть от обстоятельств".

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в словах НАТО о нарушении Россией воздушного пространства стран Североатлантического альянса "нет ничего нового".

    До этого НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента с нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31.

    Дональд Трамп Владимир Зеленский Генассамблея ООН
