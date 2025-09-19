Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителями

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 18:37
    В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителями

    В Эстонии заявили о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на эстонские СМИ.

    Согласно информации, самолеты вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без разрешения и оставались там почти 12 минут.

    Согласно информации, на момент полета транспондеры были выключены, также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами.

    МИД Эстонии уже вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации и намерен вручить ноту протеста.

    "В этом году Россия уже четыре раза нарушала воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение тремя истребителями вошли является беспрецедентно наглым", - заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

    Напомним, в ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать.

    Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

    Эстония МИД Россия воздушное пространство
    Rusiya qırıcıları Estoniyanın hava məkanını pozub

    Последние новости

    19:00

    ООН разрешила президенту Палестины выступить на Генассамблее

    Другие страны
    18:58

    СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

    Другие страны
    18:37

    В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителями

    Другие страны
    18:35

    СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Другие страны
    18:24

    Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружию

    Другие страны
    18:14

    Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"

    Формула 1
    18:07

    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    18:01

    Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух стран

    Внешняя политика
    18:01

    Посол Франции вручила копию верительных грамот главе МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей