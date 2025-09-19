В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителями

В Эстонии заявили о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31.

Об этом сообщает Report со ссылкой на эстонские СМИ.

Согласно информации, самолеты вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без разрешения и оставались там почти 12 минут.

Согласно информации, на момент полета транспондеры были выключены, также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами.

МИД Эстонии уже вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации и намерен вручить ноту протеста.

"В этом году Россия уже четыре раза нарушала воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение тремя истребителями вошли является беспрецедентно наглым", - заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

Напомним, в ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.