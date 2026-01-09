В России продлили упрощенный ввоз в страну электроники до конца 2026 года

В России до конца 2026 года продлен упрощенный порядок ввоза в страну электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, постановление опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что решение позволит не допустить дефицита этих товаров на внутреннем рынке из-за санкционного давления.

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на технические устройства. Обычно для ввоза в РФ электроники, поддерживающей криптографические возможности или шифрование, изготовитель должен обращаться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Однако по упрощенному порядку нотификацию могут оформить отраслевые ассоциации, в том числе Ассоциация разработчиков и производителей электроники и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.

Кроме того, исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации, если ввозимые устройства - это комплектующие для промышленного производства оборудования в РФ.