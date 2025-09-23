İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Tramp NATO ölkələrini ərazilərinə müdaxilə edən Rusiya təyyarələrini vurmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 22:34
    Tramp NATO ölkələrini ərazilərinə müdaxilə edən Rusiya təyyarələrini vurmağa çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib ki, Rusiya NATO-nun hava məkanını pozacağı halda, Alyans ölkələri onun təyyarələrini vurmalıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ lideri BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə ikitərəfli görüş zamanı bildirib.

    Tramp müvafiq suala: "Bəli, mən belə hesab edirəm", - deyə cavab verib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio bəyan etmişdi ki, NATO-nun Rusiyanın Şimali Atlantika Alyansı ölkələrinin hava məkanını pozması ilə bağlı bəyanatları yenilik deyil.

    Xatırladaq ki, NATO Rusiyanın MiQ-31 təyyarəsinin Estoniya hava məkanını pozduğu iddia edilən insidentdən sonra qəti cavab verəcəyini vəd etmişdi.

    Rusiya NATO Donald Tramp
    Трамп призвал страны НАТО сбивать самолеты РФ при вторжении на их территорию
    Trump calls on NATO to shoot down Russian planes in its airspace

    Son xəbərlər

    23:55

    Tokayev: Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayır

    Region
    23:43

    Tramp bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir

    Digər ölkələr
    23:36
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:33

    Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    23:31
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:29

    Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    23:22

    Xamenei: ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarına xidmət etmir

    Region
    23:18

    Tramp: Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək

    Digər ölkələr
    23:15

    Yevlaxda 4 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti