Трамп пригрозил ударом по электростанции в Иране стоимостью $10 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы способны уничтожить одну из крупнейших электростанций в Иране, однако пока Вашингтон воздерживается от такого шага.

Как передает Report, об этом он сказал, комментируя ситуацию вокруг конфликта с Ираном.

"Мы можем сделать все, что захотим", - отметил Трамп. По его словам, США могли бы нанести удар по "очень крупной электростанции, одной из крупнейших в мире".

"Один удар в нужное место, и завода больше нет… Мы отложили это, поскольку ведем переговоры", - добавил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что предпочел бы урегулировать ситуацию без дальнейших разрушений и жертв: "Если мы сможем сделать это без гибели большего числа людей… то я бы хотел, чтобы это удалось".

Название объекта он не уточнил.