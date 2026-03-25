Tramp İranı 10 mlrd dollarlıq elektrik stansiyasına zərbə ilə hədələyib
- 25 mart, 2026
- 03:40
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika hərbi qüvvələri İranın ən böyük elektrik stansiyalarından birini məhv etməyə qadirdir, lakin Vaşinqton hələlik bu addımı atmaqdan çəkinib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı İranla münaqişəni şərh edərkən verib.
"Biz istədiyimizi hər şeyi edə bilərik", - Tramp deyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ dünyanın ən böyük elektrik stansiyalarından birinə zərbə endirə bilərdi.
"Lazımi yerə bir zərbə və zavod yox olacaq. Biz bunu təxirə saldıq, çünki danışıqlar aparırıq", - o əlavə edib.
Ağ Ev rəhbəri vəziyyətin daha çox dağıntı və itki olmadan nizamlanmasına üstünlük verdiyini vurğulayıb: "Əgər biz bunu daha çox insan itkisi olmadan edə bilsək, onda mən bunun baş verməsini istərdim".
O, obyektin adını açıqlamayıb.