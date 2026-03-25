    Tramp İranı 10 mlrd dollarlıq elektrik stansiyasına zərbə ilə hədələyib

    • 25 mart, 2026
    • 03:40
    Tramp İranı 10 mlrd dollarlıq elektrik stansiyasına zərbə ilə hədələyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika hərbi qüvvələri İranın ən böyük elektrik stansiyalarından birini məhv etməyə qadirdir, lakin Vaşinqton hələlik bu addımı atmaqdan çəkinib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı İranla münaqişəni şərh edərkən verib.

    "Biz istədiyimizi hər şeyi edə bilərik", - Tramp deyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ dünyanın ən böyük elektrik stansiyalarından birinə zərbə endirə bilərdi.

    "Lazımi yerə bir zərbə və zavod yox olacaq. Biz bunu təxirə saldıq, çünki danışıqlar aparırıq", - o əlavə edib.

    Ağ Ev rəhbəri vəziyyətin daha çox dağıntı və itki olmadan nizamlanmasına üstünlük verdiyini vurğulayıb: "Əgər biz bunu daha çox insan itkisi olmadan edə bilsək, onda mən bunun baş verməsini istərdim".

    O, obyektin adını açıqlamayıb.

    Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Трамп пригрозил ударом по электростанции в Иране стоимостью $10 млрд

    03:54

    KİV: ABŞ İrana münaqişənin nizamlanması üçün 15 maddəlik plan göndərib

    03:40

    Tramp İranı 10 mlrd dollarlıq elektrik stansiyasına zərbə ilə hədələyib

    03:09

    "OpenAI" "Sora" neyron şəbəkəsini bağlamaq qərarına gəlib

    02:59

    İsrail ABŞ-nin Qüdsdəki Səfirliyinin inşası üçün torpaq sahəsi ayırıb

    02:53

    Məhəmməd Salah mövsümün sonunda "Liverpul"dan ayrılacaq

    02:46

    İsveç İranda vətəndaşının edamına görə bu ölkə diplomatlarına vizaların verilməsini dayandırıb

    02:39

    Xorvatiya Prezidenti Aİ ölkələrinin veto səlahiyyətlərinin ləğvinə qarşı çıxıb

    02:27

    Zelenski: Rusiya bir gündə Ukraynaya zərbələr zamanı 550-dən çox drondan istifadə edib

    01:56
    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb

