https://report.az/storage/news/ca33e9256e20bd46007845066ce9efa1/53992a99-a6a9-488f-8843-7a461b7068c0_292.jpg
Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в том случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства"* с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГИЛ) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - написал Трамп у себя в Twitter.
News DepartmentАвтор новости