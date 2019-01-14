Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в том случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства"* с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГИЛ) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - написал Трамп у себя в Twitter.