Президент Турции: В скором времени мы приступим к операциям против террористических группировок в Сирии

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Мы завершили подготовку. В скором времени приступим к военным операциям по обезвреживанию террористических группировок на сирийских землях".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на расширенном заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

"Решение президента США Дональда Трампа наша опорная точка. Мы завершили подготовку к военным действиям. Мы категоричны в принятии шагов в отношении РПK/YPG-PYD. Нам есть, что сказать тем, кто стоит за террористическими группировками, зная нашу чуткость. Турция всегда была страной, верной своему слову, и ждет аналогичного внимания от союзников", - подчеркнул турецкий лидер.

Р.Т.Эрдоган также отметил, что по окончании визита американской делегации военные операции на севере Сирии могут начаться в любой момент.