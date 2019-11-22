​Трамп пригласил президента Афганистана в США

Президент США Дональд Трамп пригласил афганского коллегу Ашрафа Гани в гости.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель главы Афганистана Седик Седикки.
“Недавно президент Трамп пригласил президента Гани совершить официальный визит в Соединённые Штаты”, - написал он в Twitter, отметив, что приглашение было принято.
Стороны также обсудили урегулирование ситуации в стране.
Кроме того, Трамп поблагодарил Гани за сотрудничество в деле освобождения двух профессоров из Американского университета в Афганистане.
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