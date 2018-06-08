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    Трамп прибыл в Канаду на саммит G7

    Самолет президента США приземлился в Баготвилле в провинции Квебек

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду на саммит "большой семерки".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналисты президентского пула.

    Самолет Трампа приземлился в Баготвилле в провинции Квебек. Трампа сопровождают торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер, шеф аппарата Белого дома Джон Келли, советник по национальной безопасности Джон Болтон и другие американские чиновники.

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