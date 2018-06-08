Трамп прибыл в Канаду на саммит G7

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду на саммит "большой семерки".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналисты президентского пула.

Самолет Трампа приземлился в Баготвилле в провинции Квебек. Трампа сопровождают торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер, шеф аппарата Белого дома Джон Келли, советник по национальной безопасности Джон Болтон и другие американские чиновники.