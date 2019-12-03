Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters.

Отмечается, что саммит альянса пройдет в столице Великобритании с 3 по 4 декабря 2019 года. Участие в нем примут 29 стран-членов альянса, а также представители Северной Македонии. По предварительным данным, Трамп намерен отметить факт повышения расходов на оборону европейскими союзниками, пишет издание Axios.

В конце ноября стало известно, что Германия с 2021 года будет платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне Соединенных Штатов: доля ФРГ повысится с текущих 14,8% до 16,35%, в то время как доля США сократится до 16,35% с 22,1%.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала увеличить расходы Германии на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году и до 2% к началу 2030 года.