​Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в "тоталитаризме" и предрек экономическую депрессию в случае их победы на выборах президента в 2020 году.

Как передает Report об этом сообщает РИА Новости.

"В своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными: подавляют недовольных, клевещут на невиновных, уничтожают юридические стандарты, устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня. Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел", - заявил Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Луизиане.

Трамп объявил о намерении баллотироваться в 2020 году, единый кандидат от демократов определится летом, а выборы пройдут в ноябре.