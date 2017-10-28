Трамп поздравил адвоката с днём рождения, перепутав его с музыкантом

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намеревался поздравить с 75-летним юбилеем известного кантри-певца Ли Гринвуда, но ошибся и написал поздравление его тёзке.

Как передает Report, соответствующую ошибку американский лидер допустил в своём сообщении в Twitter.

"С днём рождения, замечательный @leegreenwood83. Ты и твоя замечательная песня так много значат. Сделаем Америку вновь великой!" - написал он, отредактировав позднее пост и вписав правильного адресата "@TheLeeGreenwood".

На странице человека, которого изначально поздравил президент США, говорится, что он работает адвокатом в Нью-Йорке.

Ранее Трамп перепутал двух корреспонденток-блондинок во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.