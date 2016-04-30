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    Трамп получил 1001 голос делегатов съезда

    На сегодняшний день меня поддерживает 1001 делегат - заявил он

    Баку.30 Апреля. REPORT.AZ/ Претендент на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в пятницу, что уже заручился поддержкой 1001 делегата национального съезда, на котором будет назван официальный кандидат партии на выборах президента США 8 ноября

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС. "На сегодняшний день меня поддерживает 1001 делегат, - заявил он в Берлингейме (штат Калифорния) на конференции представителей Республиканской партии этого штата. - Мы только что преодолели рубеж в 1000 голосов".

    Для выдвижения кандидатом на пост президента США от Республиканской партии претенденту необходимо заручиться в ходе 19-недельного периода первичных выборов и собраний партийных активистов 1237 голосами делегатов партийного съезда, который пройдет в Кливленде (штат Огайо) 18-21 июля.

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