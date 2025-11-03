Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 04:58
    Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания, но отказался уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

    Трамп подчеркнул, что США нуждаются в проведении испытаний ядерного оружия для того, чтобы "увидеть, как оно работает". Он указал, что "Россия объявила о проведении испытаний", а КНДР "постоянно испытывает" ядерное оружие.

    "Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает [эти вооружения]", - заявил Трамп.

    Ведущая поинтересовалась у президента, означает ли это, что США спустя более чем 30 лет возобновят подрывы боезарядов. "Я говорю, что мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны", - сказал в ответ на это Трамп.

    Tramp ABŞ-nin nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib

