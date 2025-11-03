İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Tramp ABŞ-nin nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 05:22
    Tramp ABŞ-nin nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Birləşmiş Ştatların nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib, lakin bunun döyüş başlıqlarının partladılması demək olub-olmadığını dəqiqləşdirməkdən imtina edib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu açıqlamanı "CBS News"a müsahibəsində verib.

    Tramp vurğulayıb ki, ABŞ onun necə işlədiyini görmək üçün nüvə silahlarını sınaqdan keçirməsi lazımdır. O qeyd edib ki, Rusiya sınaqdan keçirdiyini açıqlayıb, Şimali Koreya isə daim nüvə silahlarını sınaqdan keçirir.

    "İstəmirəm ki, (bu silahları) sınaqdan keçirməyən yeganə ölkə biz olaq", - Tramp deyib.

    Aparıcı Prezidentdən bunun ABŞ-nin 30 ildən çox müddətdən sonra döyüş başlıqlarının partladılmasına yenidən başlayacağı anlamına gəlib-gəlmədiyini soruşub. "Deyirəm ki, biz də digər ölkələr kimi nüvə silahlarını sınaqdan keçirəcəyik", - Tramp cavab verib.

    ABŞ Donald Tramp nüvə sınaqları
    Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

    Son xəbərlər

    05:35

    Əfqanıstanda güclü zəlzələ zamanı azı dörd nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    05:22

    Tramp ABŞ-nin nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    04:53

    "Çelsi" və "Tottenhem" "Portu"nun hücumçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    04:09

    Tramp "Tomahawk" raketlərinin Ukraynaya tədarükü barədə hələ düşünmədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    03:37

    Almaniyada naməlum dron hava limanının fəaliyyətini iflic edib

    Digər ölkələr
    03:14

    KİV: Karib dənizində gəmilərə zərbələr üçün ABŞ Konqresinin təsdiqi tələb olunmur

    Digər ölkələr
    02:48

    Serbiya DİN: Belqradda aksiyada polis əməkdaşı yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:24

    Çexiya gələn il orduya iki mindən çox müqaviləli hərbçi cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    01:51

    Belçikanın müdafiə naziri: Naməlum dronlar F-16-ları və sursatları izləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti