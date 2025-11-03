Tramp ABŞ-nin nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib
- 03 noyabr, 2025
- 05:22
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Birləşmiş Ştatların nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib, lakin bunun döyüş başlıqlarının partladılması demək olub-olmadığını dəqiqləşdirməkdən imtina edib.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu açıqlamanı "CBS News"a müsahibəsində verib.
Tramp vurğulayıb ki, ABŞ onun necə işlədiyini görmək üçün nüvə silahlarını sınaqdan keçirməsi lazımdır. O qeyd edib ki, Rusiya sınaqdan keçirdiyini açıqlayıb, Şimali Koreya isə daim nüvə silahlarını sınaqdan keçirir.
"İstəmirəm ki, (bu silahları) sınaqdan keçirməyən yeganə ölkə biz olaq", - Tramp deyib.
Aparıcı Prezidentdən bunun ABŞ-nin 30 ildən çox müddətdən sonra döyüş başlıqlarının partladılmasına yenidən başlayacağı anlamına gəlib-gəlmədiyini soruşub. "Deyirəm ki, biz də digər ölkələr kimi nüvə silahlarını sınaqdan keçirəcəyik", - Tramp cavab verib.