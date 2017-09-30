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    Трамп подписал документ о квотах на прием беженцев

    Документ опубликован на сайте Белого дома

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором обозначены квоты на прием беженцев в 2018 году.

    Как передает Report, документ опубликован на сайте Белого дома.

    В документе говорится, что США примет до 45 тысяч беженцев в связи с гуманитарными проблемами, а также национальными интересами.

    Уточняется, что страна примет 19 тысяч беженцев из Африки, 5 тысяч из Восточной Азии, 2 тысячи из Европы и Центральной Азии. Остальные беженцы будут приняты из Латинской Америки и Ближнего Востока.

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