Трамп подписал документ о квотах на прием беженцев

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором обозначены квоты на прием беженцев в 2018 году.

Как передает Report, документ опубликован на сайте Белого дома.

В документе говорится, что США примет до 45 тысяч беженцев в связи с гуманитарными проблемами, а также национальными интересами.

Уточняется, что страна примет 19 тысяч беженцев из Африки, 5 тысяч из Восточной Азии, 2 тысячи из Европы и Центральной Азии. Остальные беженцы будут приняты из Латинской Америки и Ближнего Востока.